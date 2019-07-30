القوات المسلحة الايرانية مستعدة لمواجهة أي حرب بيولوجية محتملة ضد ايران

وقال رئيس دائرة الصحة في الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية العميد حسن عراقي زاده في تصريح أدلى به لوكالة مهر للأنباء، فيما يتعلق بالتهديدات البيويولوجية وإجراءات الدائرة المذكورة لمواجهة هذا النوع من التهديدات، قال: توجد في منظمة الدفاع المدني التابعة للقوات المسلحة الايرانية عدة اقسام خاصة معنية بهذا الامر وتجري بحوثات واجراءات شاملة لمواجهة عمليات الاغتيال الببيولوجي، بحيث انها على اهبة الاستعداد لهذا النوع من التهديدات، واضافة الى ذلك توجد في كل من جامعتي العلوم الطبية العسكرية التابعة للجيش والحرس الثوري عدة مستوصفات مزودة بالمختبرات المتطورة والتصوير الاشعاعي وما الى ذلك، تنشط في مجال كشف التهديدات المذكورة ومستعدة لمواجهتها.

وأضاف: نأمل ألا يواجه البلاد مثل هذه التهديدات ابدا، لكن في حال حصولها توجد كافة الامكانيات لتشخيص هذا النوع من التهديد والقيام بكافة الاجراءات العلاجية في الوقت المناسب.

وأشار عراقي زاده الى الاحتمالات المطروحة حول نوايا العدو في تلويث المواد الغذائية المستوردة في ايران، قال: أن وزارة الصحة الايرانية هي المعنية بشؤون استيراد المواد الغذائية وإنها تقوم بكافة العمليات اللازمة لفحص المواد الغذائية قبل توزيعها في الاسواق، ولا يسمح للمسافرين بتوريد المواد الغذائية من الخارج دون المرور بالاليات الخاصة بفحصها./انتهى/