مراسم الأربعين لهذا العام متميّزة عن سابقاتها/ على المجالس الطلّابية أن تكون قاعدة لنشر الحقائق

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن قائد الثورة الإسلامية صرّح لدى استقباله اليوم الوفود الطلابية أن مراسم الأربعينيّة الحسينية لهذا العام أقيمت بشكل اكبر عظمة من الاعوام السابقة، واصفا الزيارة بأنّها راية سيد الشهداء المرفوعة، موضحا أن هذه الحركة لا يُمكن أن تتحقق بأي سياسة أو إدارة بشرية.

ووصف مراسم الأربعين الحسیني بأنها مؤشرة علی إرادة الله لرفع العلم الإسلامي بید أهل البيت(ع). مضيفا أن هذه الحركة لا يمكن أن تتحقق بأي سياسة وخطة بشرية ويد الله هي التي تبشر بأن الطريق أمامنا واضح وسهل بهذه المشاركة الضخمة.

وأشار إلى المساعي الدؤوبة التي يبذلها الحاقدون ومدمرو الحقيقة ضد أحداث مهمة كمراسم الأربعين الحسيني وأکد أن الجملتين الحيويتين والأبديتين في القرآن، أي التواصي بالحق والتواصي بالصبر هما توجيهان أساسيان لنا إلى الأبد.

ودعا الشباب إلی اتباع الطريق الصحيح والحق وبذل الجهود لتنوير البيئات المختلفة، ومنها الجامعة ، بلون الله ، من أجل هدایة الآخرین إلى هذا الطريق کما ونصحهم باغتنام فرصة الشباب وإيلاء اهتمام خاص للهيئات والمواكب الحسينية (ع) وقال : ينبغي للهیئات أن تحيي ذكرى أهل البيت (ع) وأن تكون مركزاً وقاعدة في بيان الحقائق..

وأقیمت مراسم ذكرى أربعينية الامام الحسين (ع) صباح اليوم السبت في حسينية الامام الخميني (رض) في طهران، حيث استقبل خلالها قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي الخامنئي، حشدا من طلبة الجامعات.

وبدأت المراسم بمحاضرة ألقاها حجة الاسلام والمسلمين " مسعود عالي"، ومن ثم تم ذكر مصائب أهل البيت (عليهم السلام) عبر قصائد للمنشد " ميثم مطيعي".

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