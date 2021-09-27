إقامة مراسم ذكرى اربعينية الامام الحسين (ع) بحضور قائد الثورة الإسلامية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه أقيمت مراسم ذكرى اربعينية الامام الحسين (ع) على شكل اتصال بالفيديو بحضور قائد الثورة الإسلامية آية الله العظمى السيد علي الخامنئي.

في السنوات السابقة، كانت الوفود الطلابية تقيم مراسم عزاء الأربعين الحسيني بالحضور في حسينية الإمام الخميني (رضوان الله عليه) بطهران، وكانت المشاركة تتوقف في حضور خطيب ورادود حسيني إلى جانب قراءة زيارة الأربعين وذلك بحضور قائد الثورة الإسلامية.

تجدر الإشارة إلى أنه التزاماً بالإجراءات الصحيّة وتوجيهات اللجنة الوطنيّة لمكافحة كورونا تُقام مراسم هذا العام على شكل اتصال بالفيديو وتقتصر على مشاركة عدد من ممثّلي الوفود الطالبيّة في جامعة طهران.

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