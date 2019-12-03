إيران ٣ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٢:٣١ Download photos تقرير مصور اليوم الثالث لتسجيل الانتخابات البرلمانية/صور بدأ اليوم الثالت لتسجيل المرشحين لانتخابات مجلس شورى الاسلامي صباح اليوم الثلاثاء في وزارة الداخلية. سمات ايران الانتخابات البرلمانية في ايران وزارة الداخلية مطالب مرتبط اليوم الثاني لتسجيل المرشحين للانتخابات البرلمانية في طهران/صور المحصلة النهائية لليوم الاول من الترشح لإنتخابات مجلس الشورى تصل الى 789 شخصا بدء تسجيل المرشحين للانتخابات البرلمانية في طهران/صور قائد الثورة الإسلامية: إذا لم تكونوا قدر المسؤولية فلا تقبلوها الاعلان عن آخر حصيلة لليوم الاول لتسجيل المرشحين لإنتخابات مجلس الشورى
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