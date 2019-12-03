٣ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٢:٣١

تقرير مصور

اليوم الثالث لتسجيل الانتخابات البرلمانية/صور

بدأ اليوم الثالت لتسجيل المرشحين لانتخابات مجلس شورى الاسلامي صباح اليوم الثلاثاء في وزارة الداخلية.

  

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