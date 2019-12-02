المحصلة النهائية لليوم الاول من الترشح لإنتخابات مجلس الشورى تصل الى 789 شخصا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المتحدث باسم لجنة الانتخابات اسماعيل موسوي صرح أمس الاحد للصحفيين عند انتهاء موعد تسجيل المرشحين لانتخابات مجلس الشورى الاسلامي في دورته الحادية عشر، في يومه الاول، أنه قد حضر 956 شخصا في موقع اللجنة لترشيح نفسه، وتمكن 789 شخصا تسجيل اسمه في قائمة المرشحين بشكل نهايي.

وأوضح أن من بين هؤلاء كان 726 رجلا و63 أمرأة.

واضاف: أكثر عدد المرشحين كان من نصيب العاصمة طهران اذ وصل عدد المرشحين فيها 221 شخص والاقل كان لمحافظة "كهكيلويه وبويراحمد" بستة مرشحين.

وقال: هذا العام وفي اليوم الاول من تسجيل المرشحين شهدنا تطورا مقارنة بالفترة ذاتها في الدورة السابقة من انتخابات مجلس الشورى الاسلامي في عام 2015 حيث لم يتجاوز عدد المرشحين 687 شخصا في اليوم الاول.

/انتهى/.