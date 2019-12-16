الصور ١٦ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٥:٣١ Download photos تقرير مصور المؤتمر الصحفي للمتحدث بإسم الخارجية الإيرانية اقيم المؤتمر الصحفي للمتحدث بإسم الخارجية الإيرانية،صباح اليوم الاثنين في مبنى وزارة الخارجية بطهران. سمات مؤتمر صحفي طهران المتحدث باسم وزارة الخارجية ايران سيد عباس موسوي مطالب مرتبط وزارة الخارجية: نأمل أن تشدّ السعودية على يد الصداقة مع إيران عباس موسوي: لا يحق لأمريكا التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الاخرى المتحدث باسم الحكومة: زيارة الرئيس "روحاني" لليابان لا علاقة لها بالولايات المتحدة
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