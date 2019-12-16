١٦ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٥:٣١

تقرير مصور

المؤتمر الصحفي للمتحدث بإسم الخارجية الإيرانية

اقيم المؤتمر الصحفي للمتحدث بإسم الخارجية الإيرانية،صباح اليوم الاثنين في مبنى وزارة الخارجية بطهران.

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