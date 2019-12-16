المتحدث باسم الحكومة: زيارة الرئيس "روحاني" لليابان لا علاقة لها بالولايات المتحدة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المتحدث بأسم الحكومة الايرانية "علي ربيعي" اعتبر في مؤتمره الصحفي الاسبوعي اليوم الاثنين، الاجراءات الامريكية الاخيرة بفرض الحظر على خطوط الملاحة الايرانية، بانها تندرج في اطار الاجراءات الاستفزازية ضد الشعب الايراني.

واضاف: ان طريقنا هو التحدث وشرح المواقف مع الشعب، والتي أعتقد أنه كان ينبغي أن نتحدث عنها أكثر، بان اميركا ليست لها القدرة على الاستمرار في هذه الاجراءات، وهذا هو أقصى ضغط على ايران.

ونفى المتحدث بأسم الحكومة، مزاعم (وزير الخارجية الامريكي) بومبيو بان ايران نفذت هجمات صاروخية على المراكز الاميركية في العراق، وقال: ليس لدى اميركا اية أدلة في هذا الصدد، وبسبب التدخلات الاميركية فان الاوضاع في العراق يشوبها الغموض، لذا فان الهجوم على القاعدة الأميركية أمر طبيعي، وقد أدركت دول المنطقة أن ايران لا تشكل أي خطر على شعوب المنطقة.

واردف ربيعي قائلا: في احالة ارتكابها أي خطأ، فان اميركا ستتلقى ردا قاصما.

يتبع...