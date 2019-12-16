عباس موسوي: لا يحق لأمريكا التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الاخرى

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المتحدث باسم الخارجية الايرانية عباس موسوي استقبل اليوم الاثنين السفير الصيني في طهران "جانغ هوا".

وتوجه هوا بالشكر للجمهورية الاسلامية لمواقفها الداعمة للصين، سيما تنديد الاجراءات الامريكية ضد بكين، كما اعرب عن أمله لتوسيع وتعزيز العلاقات بين طهران وبكين.

وقام موسوي بشرح مواقف ايران والاجابة على اسئلة الصحفيين، وفيما يخص بالقرار الامريكي لفرض الحظر على الصين

وحول القرار الامريكي الاخير ضد الصين فيما يخص قضية هونغ كونغ قال موسوي: إن الولايات المتحدة وبسجلها الحافل بإنتهاك حقوق الانسان، لا يحق لها التدخل في الشؤون الداخلية لباقي البلدان، مضيفا: هذا التدخل لا ينمّ عن تعاطف واشنطن مع الشعبين الصيني والهونغ كونغي، بل أنه محاولة لتقويض قدرات باقي الدول بذريعة حقوق الانسان./انتهى/.