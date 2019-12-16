  1. السياسة
١٦ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٥:٠٨

أثناء لقائه بسفير الصين في طهران

عباس موسوي: لا يحق لأمريكا التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الاخرى

عباس موسوي: لا يحق لأمريكا التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الاخرى

أكد المتحدث باسم الخارجية الايرانية اثناء لقائه بسفير الصين في طهران، أنه لا يحق لأمريكا التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الاخرى بذريعة الدفاع عن حقوق الانسان.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المتحدث باسم الخارجية الايرانية عباس موسوي استقبل اليوم الاثنين السفير الصيني في طهران "جانغ هوا".

وتوجه هوا بالشكر للجمهورية الاسلامية لمواقفها الداعمة للصين، سيما تنديد الاجراءات الامريكية ضد بكين، كما اعرب عن أمله لتوسيع وتعزيز العلاقات بين طهران وبكين.

وقام موسوي بشرح مواقف ايران والاجابة على اسئلة الصحفيين، وفيما يخص بالقرار الامريكي لفرض الحظر على الصين

وحول القرار الامريكي الاخير ضد الصين فيما يخص قضية هونغ كونغ قال موسوي: إن الولايات المتحدة وبسجلها الحافل بإنتهاك حقوق الانسان، لا يحق لها التدخل في الشؤون الداخلية لباقي البلدان، مضيفا: هذا التدخل لا ينمّ عن تعاطف واشنطن مع الشعبين الصيني والهونغ كونغي، بل أنه محاولة لتقويض قدرات باقي الدول بذريعة حقوق الانسان./انتهى/.

رمز الخبر 1900191

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