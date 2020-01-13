السياسة ١٣ يناير ٢٠٢٠ - ١١:٥٤ Download photos تقرير مصور مراسم إحياء ذكرى شهداء حادث تحطم الطائرة الأوكرنية/صور اقيمت مراسم إحياء ذكرى شهداء حادث تحطم الطائرة الأوكرانية مساء أمس الأحد في جامع إمام الحسين بطهران. سمات ايران حادث تحطم طائرة سقوط الطائرة الاوكرانية مطالب مرتبط شمخاني: استغراق إعلان سبب تحطم الطائرة الأوكرانية يعود إلى ضرورة دراسة جميع الاسباب مسيرات شعبية في باكستان تنديداً بجريمة اغتيال الشهيد الفريق سليماني جونسون: الاعتراف بإسقاط الطائرة الأوكرانية خطوة أولى مهمة من إيران ويجب منع التصعيد روحاني يبلغ بتعديل قانون "الرد بالمثل" على إدراج الحرس الثوري على قائمة الارهاب ماذا وجدوا بين بقايا وحطام طائرة "بوينغ" الأوكرانية؟! المدعي العام الايراني يوعز بإجراء تحقيق لحادث سقوط الطائرة الاوكرانية رئيس السلطة القضائية يصدر أوامر لتسريع الإجراءات القضائية في حادث تحطم الطائرة الأوكرانية
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