١٣ يناير ٢٠٢٠ - ١١:٥٤

تقرير مصور

مراسم إحياء ذكرى شهداء حادث تحطم الطائرة الأوكرنية/صور

اقيمت مراسم إحياء ذكرى شهداء حادث تحطم الطائرة الأوكرانية مساء أمس الأحد في جامع إمام الحسين بطهران.

   

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