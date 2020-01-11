رئيس السلطة القضائية يصدر أوامر لتسريع الإجراءات القضائية في حادث تحطم الطائرة الأوكرانية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن رئيس القضاء الايراني رئيسي أشار الى بيان هيئة الاركان الايرانية بشأن حادث اسقاط الطائرة الاوكرانية، معربا عن مواساته لذوي الضحايا المواطنين ورعايا بعض الدول الذين لقوا مصرعهم في هذا الحادث المؤسف.

وأمر رئيس السلطة القضائية، منظمة القضاء العسكري، باستلام وجمع الوثائق المتعلقة بالأركان العامة للقوات المسلحة والحرس الثوري ومنظمة الطيران المدني في أسرع وقت ممكن، والحصول على توضيح من المسؤولين عن تحديد هوية مرتكبي هذا الحادث المؤسف، والتحقيق وفقا للضوابط والانظمة القانونية، وابلاغه النتائج بشكل مستمر./انتهى/