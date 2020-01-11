المدعي العام الايراني يوعز بإجراء تحقيق لحادث سقوط الطائرة الاوكرانية

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن المدعي العام الايراني حجة الاسلام محمد جعفري منتظري ابرق برسالة للنائب العام العسكري في مدينة طهران غلام عباس تركي حيث أمره بإجراء تحقيق ودراسة دقيقة بشأن أسباب سقوط طائرة ركاب مدنية ااوكرانية في طهران.

واعرب منتظري عن اسفه الشديد وتعازيه لهذا الحادث المؤلم للمواطنين وذوي الضحايا.

وتحطمت طائرة الركاب من طراز "Boeing 737-800" التابعة لشركة "الخطوط الجوية الأوكرانية"، فجر يوم 8 يناير الجاري، خلال تنفيذها رحلة من طهران إلى العاصمة الأوكرانية كييف عقب إقلاعها بدقائق، في كارثة أودت بحياة 176 شخصا./انتهى/.