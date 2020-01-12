جونسون: الاعتراف بإسقاط الطائرة الأوكرانية خطوة أولى مهمة من إيران ويجب منع التصعيد

وقال جونسون، في بيان أصدره يوم السبت: "اعتراف إيران بأن طائرة خطوط الطيران الدولية الأوكرانية، التي كانت تنفذ الرحلة 752، أسقطت عن طريق الخطأ بقواتها المسلحة خطوة مهمة أولى. ونريد الآن تحقيقا دوليا شاملا وشفافا ومستقلا في الكارثة وإعادة (جثامين) من لقوا حتفهم".

وأفاد جونسون بأن بريطانيا ستعمل عن كثب مع كندا وأوكرانيا والشركاء الدوليين الآخرين المتضررين بهذا الحادث.

وشدد رئيس الوزراء البريطاني على أن تحطم الطائرة الأوكرانية يؤكد أهمية وقف تصعيد التوتر في المنطقة، مبينا: "نرى جميعا بوضوح أن استمرار الصراع لن يؤدي إلا لمزيد من الخسائر والمآسي. من بالغ الأهمية أن ينتهج كل الزعماء الآن طريقا دبلوماسيا إلى الأمام".

وأعلنت إيران، في وقت سابق من السبت، أن طائرة "بوينغ" الأوكرانية التي تحطمت فجر 8 کانون الثاني/يناير قرب طهران في كارثة أودت بحياة 176 شخصا، أسقطت عن طريق الخطأ بصاروخ أطلقته منظومة إيرانية للدفاع الجوي كانت في حالة استنفار بعد الضربات الصاروخية التي وجهها الحرس الثوري الإيراني، قبل بضعة ساعات من الحادث، على أهداف عسكرية أميركية في العراق.

وتحملت قيادة القوات الجوية في الحرس الثوري الإيراني كامل المسؤولية عن الكارثة، بينما وصفها الرئيس الإيراني، حسن روحاني، بأنها "خطأ لا يغتفر".