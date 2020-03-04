الإجتماعي ٤ مارس ٢٠٢٠ - ١٧:٢٨ Download photos كشف مستودع لإحتكار 46 مليون قفاز طبي بطهران/ صور كشفت الشرطة عن مستودع في جنوب العاصمة طهران، تم احتكار 46 مليون قفاز طبي بداخله. سمات الاحتكار احتكار مستحضرات التطهير في ايران احتكار السلع الطبية في ايران فيروس كورونا مطالب مرتبط قياس درجة الحرارة في الحدود بين طهران وقم /صور إيران تردّ على مزاعم الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول البرنامج النووي الايراني ظريف يناقش مع لافروف ما يجري في إدلب السورية الباحثون الإيرانيون يُعدّون خارطة الجينوم لفيروس كورونا
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