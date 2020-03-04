٤ مارس ٢٠٢٠ - ١٧:٢٨

كشف مستودع لإحتكار 46 مليون قفاز طبي بطهران/ صور

كشفت الشرطة عن مستودع في جنوب العاصمة طهران، تم احتكار 46 مليون قفاز طبي بداخله.

     

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