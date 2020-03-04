الباحثون الإيرانيون يُعدّون خارطة الجينوم لفيروس كورونا

وأطلق مجموعة من الباحثين والخبراء في مجال علم الفيروس بايران دراساتهم حول فيروس كورونا والمجموع الموروثي (الجينوم) الخاص به منذ طليعة تفشي وباء كوفيد-19 في البلاد .

ويذكر أن احدى الدراسات التي تساعد على معرفة فيروس كورونا هو اعداد خارطة وراثية للجينوم التابع لهذا الفيروس، حيث بدأ العلماء والباحثيون الايرانيون عملهم بهذا الصدد في مركز الابحاث الفيروسية التابع للمختبر الفيروسي في مشفى "مسيح دانشوري" بطهران.

وصرح رئيس هذا المركز الدكتور عليرضا ناجي لمراسلة وكالة مهر للأنباء، أن الكثير من الدول اطلقت دراسات من اجل معرفة فيروس كورونا وايران بدورها اطلاقت دراساتها منذ تسجيل أول حالة للأصابة بمرض كوفيد-19.

وأضاف: أن ابحاثنا بدأت في مجال الخصائص الوراثية لفيروس كورونا والتعرف عليه وعلى الجينوم التابع له والتحولات التي ممكن ان تحصل لهذا الفيروس.

وقال ناجي: أن جهودنا في هذا المركز ترمي الى الحصول على خارطة الجينوم لفيروس كورونا في البلاد./انتهى/.