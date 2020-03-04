ظريف يناقش مع لافروف ما يجري في إدلب السورية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف تحدث اليوم الاربعاء هاتفيا مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، حيث بحثا أخر التطورات بخصوص وباء كورونا وإجراءات ايران لمكافحته والعلاقات الاقتصادية الثنائية وما يجري في أدلب السورية ونمط مفاوضات آستانا للسلام في سوريا.

والجدير بالذكر أن السفير الايراني في موسكو كاظم جلالي أفصح أمس عن استضافة طهران لمؤتمر استانا.

كما وتحدث ظريف اليوم مع نظيريه السويسري اغناسيو كاسيس والنرويجية اريكسن سوريدي عبر الهاتف، حيث دار الحديث حول موضوع تفشي كورونا واجراءات ايران لمواجهته.

وتحدث ظريف أمس مع نظيره العراقي محمد علي الحكيم حول الموضوع ذاته.

كما وتوجه وزير الخارجية الايراني عبر تغريدة في حسابه بموقع تويتر بالشكر لمنظمة الصحة العالمية والدول التي ارسلت امدادات ومساعدات طبية لإيران لمواجهة كورونا واعلن عن الاجراءات العاجلة التي يجب أن تتخذ لمساعدة المصابي بكورونا فيروس في ايران./انتهى/.