الإجتماعي ١٢ مايو ٢٠٢٠ - ١٥:٤١ Download photos العشائر الرحالة في محافظة جهارمحال وبختياري / صور تستظیف هذه الایام الطرق فی محافظة "جهارمحال وبختیاری العشائر الرحالة الذين بعودون الى ديارهم الصيفي. سمات جهار محال بختياري الحياة العشائرية المناطق السياحية في ايران طبيعة ايران مطالب مرتبط الخارجية الإيرانية: عدم كفاءة إدارة "ترامب" أدت إلى فرض ضغوط على الكوادر الصحية أهم عناوين الصحف الإيرانية الصادرة اليوم الثلاثاء 12 مايو/ايار 2020 تسجيل ۴۸ حالة وفاة جراء كورونا في ايران والمصابين يبلغ عددهم ۱۴۰۱ شخص
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