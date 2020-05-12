١٢ مايو ٢٠٢٠ - ١٥:٤١

العشائر الرحالة في محافظة جهارمحال وبختياري / صور

تستظیف هذه الایام الطرق فی محافظة "جهارمحال وبختیاری العشائر الرحالة الذين بعودون الى ديارهم الصيفي.

    

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