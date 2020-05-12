الخارجية الإيرانية: عدم كفاءة إدارة "ترامب" أدت إلى فرض ضغوط على الكوادر الصحية

وفي تغريدة له على تويتر بمناسبة اليوم العالمي للممرضين، قال عباس موسوي: أننا وفي ظروف انتشار فيروس كورونا مدينون لتضحيات الممرضات والممرضين الابطال في إيران وسائر دول العالم الذين يخاطرون بحياتهم لإنقاذ حياتنا.

وفي اشارته الى الانتشار الواسع لفيروس كورونا في امريكا، أعتبر أن مجازفة الممرضين في هذا البلد، تكتسب أهمية خاصة في هذه الاجواء، خاصة وان عدم كفاءة ادارة ترامب ادت الى ايجاد ضغوط لاتطاق على الكادر الصحي الذي يقف في الخط الأول لمواجهة كورونا من دون معدات كافية.

ووفقا لاخر الاحصاءات فان عدد المصابين بفيروس كورونا في امريكا بلغ مليونا و385 الفا و834 شخصا توفي منهم نحو 82 الف شخص./انتهى/