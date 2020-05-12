تسجيل ۴۸ حالة وفاة جراء كورونا في ايران والمصابين يبلغ عددهم ۱۴۰۱ شخص

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المتحدث باسم وزارة الصحة الايرانية كيانوش جهانبور اعلن اليوم الثلاثاء، انه وفقا لفحوصات تشخيص كورونا التي أجريت في مختبرات ذات الرخصة في البلاد، خلال الساعات الـ۲۴ الماضية تم تسجيل الف و۴۰۱ حالة إصابة كورونا، وبذلك وصل عدد الاصابات الى ۱۱۰ الاف و۷۶۷ حالة في البلاد.

وقال جهانبور: خلال الساعات الـ۲۴ الماضية توفي ۴۸ شخصا جراء الاصابة بكوفيد ۱۹ ليصل العدد الاجمالي لضحايا المرض منذ بداية تفشيه في البلاد الى ۶ الاف و۷۳۳ شخصا.

وتابع: لحد الآن قد تماثل ۸۸ الف و۳۵۷ شخصا بالشفاء وخرجوا من المستشفيات، ومن جهة أخرى يعاني الفي و۷۱۳ شخصا من حالة حرجة ويتلقون العلاج في قسم العناية المركزة.

وأضاف جهانبور: وأنه لحد الان قد خضع ۶۱۹ الف و ۴۷۷ شخصا لفحص كورونا في المختبرات الفحص الطبي بالبلاد. /انتهى/.