إيران ٢٧ أغسطس ٢٠٢٠ - ١٥:٤٣ Download photos تقرير مصور: مراسم عزاء الإمام الحسين عليه السلام في ليلة السابع من محرم/صور جانب من مراسم عزاء سيهد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام في الليلة السابعة من شهر محرم. سمات ايران مراسم عاشوراء مراسم عزاء محتوى ذات صلة اقامة مجلس عزاء ليلة السابع من محرم بحضور قائد الثورة الاسلامية اقامة الليلة الثانية لمراسم العزاء الحسيني بحضور قائد الثورة الاسلامية مراسم عزاء سيد الشهداء لليوم السادس على التوالي /صور اقامة مراسم العزاء الحسيني بحضور قائد الثورة الاسلامية للیلة الثالثة مراسم العزاء الحسيني في جامعة الامام حسين (ع) للضباط / صور
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