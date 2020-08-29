  1. الثقافة
٢٩‏/٠٨‏/٢٠٢٠ ١٠:١٤ م

اقامة مراسم العزاء الحسيني بحضور قائد الثورة الاسلامية

اقامة مراسم العزاء الحسيني بحضور قائد الثورة الاسلامية

اقیمت مساء السبت مراسم عزاء ابي الاحرار سيدالشهداء عليه السلام الحسينية الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه بحضور الامام السيد علي الخامنئي.

وألقى حجة الاسلام و المسلمين عالي كلمة في هذا المجلس الذي أقيم دون حضور الجمهور مراعاة للظروف السائدة على البلاد من تفشي كورونا و تأكيدا من سماحة القائد على رعاية قانون التباعد الاجتماعي.

/انتهى/

رمز الخبر 1907107

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