اقامة مراسم العزاء الحسيني بحضور قائد الثورة الاسلامية

وألقى حجة الاسلام و المسلمين عالي كلمة في هذا المجلس الذي أقيم دون حضور الجمهور مراعاة للظروف السائدة على البلاد من تفشي كورونا و تأكيدا من سماحة القائد على رعاية قانون التباعد الاجتماعي.

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