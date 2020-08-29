اقامة مراسم العزاء الحسيني بحضور قائد الثورة الاسلامية

وألقى حجة الاسلام و المسلمين عالي كلمة في هذا المجلس الذي أقيم دون حضور الجمهور مراعاة للظروف السائدة على البلاد من تفشي كورونا و تأكيدا من سماحة القائد على رعاية قانون التباعد الاجتماعي.
/انتهى/
اقیمت مساء السبت مراسم عزاء ابي الاحرار سيدالشهداء عليه السلام الحسينية الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه بحضور الامام السيد علي الخامنئي.
وألقى حجة الاسلام و المسلمين عالي كلمة في هذا المجلس الذي أقيم دون حضور الجمهور مراعاة للظروف السائدة على البلاد من تفشي كورونا و تأكيدا من سماحة القائد على رعاية قانون التباعد الاجتماعي.
/انتهى/
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