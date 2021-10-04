الاعلان عن أول مراسم عزاء دولية بعنوان "أحسن العزاء" مخصص لغير الايرانيين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه استضافت قناة "القرآن والمعارف" حجة الإسلام والمسلمين الدكتور "زارعان" نائب الرئيس للشؤون الدولية في مجمع أهل البيت (ع) الدولي، ليلة السبت بمناسبة استشهاد السيدة رقية (ع) بنت الحسين (ع)، في بث مباشر ببرنامج تحت عنوان "مصباح"، وابتدء كلامه بتقديم العزاء لأهل البيت (ع) في شهر صفر، وتابع قائلا: "نحن بصدد تنفيذ مشروع مراسم عزاء عالمي و دولي تحت عنوان "أحسن العزاء" للتواصل مع مجمعات أهل البيت في أنحاء العالم ولإحصاء أنشطتهم في أيام العزاء خلال شهر محرم وصفر والأربعين".

علما بان هذه المراسم تحت رعاية المجمع الدولي لأهل البيت(ع)، من أجل احياء الشعائر الالهية، وبهدف اختيار، والتعريف عن الخدمات الحسينية وفقا لتعاليم القرآن و أهل البيت (ع).

لقد استهدفت مؤسسة "أحسن العزاء" آفاق الحداد الدولية: كتقديم واختيار أفضل الوفود والخدمات الحسينية، وأخيراً تنظيمها ودعمها وتقويتها وتطويرها وتميزها على الساحة الدولية.

وقد تم تخصيص هذا الحداد الدولي للجمهور غير الإيراني من قبل المجمع العالمي لأهل البيت (ع)، وانه قيد التنفيذ وجاهز لاستقبال الأعمال بنهج دعائي وفني وإعلامي يتمثل في التقديم المباشر على النحو التالي:

- برامج عروض (تعزية ، مسرح ... الخ).

- طقوس الحداد المحلية.

- مراسم محاضرات تأبين وحداد.

- برامج الأربعين الخاصة.

- وتجارب خاصة وأعمال ابتكارية.

ومن المقرر أن يتم دعم الأعمال المختارة في الأقسام المختلفة من أجل التغيير والتحسين بعد استلام وفحص والحكم على تقارير الفيديو المستلمة وسيتم تكريمها وتقديرها خلال الحفل الختامي. بالاضافة الى توفير الأرضية لتكوين وتشغيل نادي الابتكار والتطوير والتميز مع الدور الجاد للشباب والنساء واليافعين وغيرهم في المناسبات الدينية الأخرى وبهدف احياء للشعائر الإلهية.

وجدير بالذكر، أن الموعد النهائي لاستلام الأعمال حتى نهاية شهر صفر من هذا العام، بشرط ان تكون هذه الأعمال على شكل (صور وفيديوهات قصيرة).

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