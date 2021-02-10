مسيرات الذكرى ال42 على انتصار الثورة الإسلامية في طهران /صور

خرج أبناء الجمهورية الإسلامية الإيرانية صباح اليوم، الأربعاء، إلى شوارع وساحات البلاد، لإحياء الذكرى ال42 على انتصار الثورة الإسلامية المباركة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن أبناء الجمهورية الإسلامية الإيرانية خرجوا اليوم بمسيرات حاشدة احتفالاً بالذكرى ال42 على انتصار الثورة الإسلامية.

والجدير بالذكر أن المسيرات هذا العام كانت بواسطة السيارات والدراجات النارية والهوائية، نظراً للوضع الراهن الذي فرضه كورونا.

ويعرض هذا التقرير احتشاد الناس في العاصمة الإيرانية طهران وتحديداً في ساحة الحرية "ميدان آزادي".

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