نداء "الله أكبر" يدوّي عالياً في أرجاء إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء أنه وفي تمام الساعة التاسعة مساءاً بتوقيت طهران، دوت صيحات "الله أكبر" في أنحاء إيران، كما تزينت السماء بألوان المفرقعات النارية ابتهالاً واستبشاراً بالذكرى ال42 على انتصار الثورة الإسلامية الإيرانية.

وسوف تقام مراسم إنتصار الثورة الإسلامية يوم غد بشكل مغاير على ما اعتادت عليه الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وفقاً للمسؤولين فسوف تقام مسيرات ذكرى انتصار الثورة الإسلامية بالسيارات والدراجات النارية، وذلك لرعايات بروتوكولات السلامة العامة التي فرضتها جائحة كورونا.

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