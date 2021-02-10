حملة #روي_الثورة قصائد الوفاء من لبنان الى ايران/ صور

في الذكرى السنوية ال42 على انتصار الثورة الاسلامية المباركة في ايران بقيادة الامام الخميني الراحل قدس سره الشريف انطلقت الحملة الشعرية #روي_الثورة بدعوة من جمعية إبداع في لبنان.

وأفادت وكالة مهر للانباء انه وبمناسبة الذكرى ال42 على انتصار الثورة الإسلامية في إيران انطلقت حملة شعرية تحت عنوان #روي_الثورة وشارك فيها كوكبة من الشعراء الثوريين.

إليكم التفاصيل:

في الذكرى السنوية ال42 على انتصار الثورة الاسلامية المباركة في ايران بقيادة الامام الخميني الراحل قدس سره الشريف انطلقت الحملة الشعرية #روي_الثورة بدعوة من جمعية إبداع في لبنان.

رباعيات #روي_الثورة قصائد الوفاء من لبنان الى ايران

فلقد كانت الثورة الاسلامية المجيدة في ايران الاسلام المحمدي الأصيل الملهم لكل الثوررين ومنهم الشعراء .. ولهذا اجتمع كوكبة من شعراء #ابداع وملتقى الادباء والشعراء اللبنانيين والشاعرات الفاطميات وادباء محور المقاومة في هذا الحيز الراقي للشعر الملتزم .

ليقدموا على منبر الكرامة والافتخار رباعياتهم الرائعة..

وتقدم كل من الشاعرات والشعراء الصفوف الأمامية الى قصائد الوفاء لأصدق ثورة معاصرة .. وهم :

1. الشاعر أحمد غالب سرحان

2. الشاعر د. إيهاب سبيتي

3. الشاعرة إسراء إسماعيل شبلي

4. الشاعرة أسماء كحيل

5. الشاعرة آلاء عبّاس مسلماني

6. الشاعرة آمنة البزال

7. الشاعر حسين وهبي

8. الشاعر حسين يحيى الحاج

9. الشاعر د. حسين حايك

10. الشاعرة سكينة سويدان

11. الشاعرة سمار اللقيس

12. الشاعر ضياء حيدر أحمد

13. الشاعر الشيخ علي حمادي

14. الشاعرة عزيزة جميل

15. الشاعر فايز دقدوق

16. الشاعر فراس عبود

17. الشاعر فضل سرور

18. الشاعر فؤاد الراشدي ـ اليمن

19. الشاعرة فاطمة السحمراني

20. الشاعر محمد مرعي

21. الشاعر محمد يحيى حجازي

22. الشاعر محمود نصار

23. الشاعرة مريم عصمان

24. الشاعرة ناديا الحقاني

25. الشاعرة نسرين بدوي

26. الشاعرة نور طالب

#ابداع

10_2_2021

#انتصار_الثورة

#ايران

#لبنان