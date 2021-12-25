مُتظاهرون يقتحمون مطار بغداد والقوات الأمنية تمنعهم من اقامة نصب تذكاري لـ"قادة النصر"

قام متظاهرون باقتحام مطار بغداد بعد منعهم من قبل القوات الامنية لعمل النصب التذكاري للشهيدين قاسم سليماني وابو مهدي المهندس، ودعى المتظاهرون إلى التوجه الى ساحة التحرير يوم الأحد بمناسبة ذكرى اغتيال الشهيدين.

وأفادت وكالة مهر للانباء، انه تم اقتحام مطار بغداد من قبل المتظارين بعد منعهم من القوات الامنية لعمل النصب التذكاري للشهيدين قاسم سليماني وابو مهدي المهندس.

ودعى المتظاهرون إلى التوجه الى ساحة التحرير يوم الأحد بمناسبة ذكرى اغتيال الشهيدين قاسم سليماني وابو مهدي المهندس. هذا وقد قالت وزارة الداخلية العراقية ان "الوزارة تتوقع أن يكون تجمع غد الأحد كبيرا جدا".

وتأتي هذه التظاهرات بالتزامن مع الذكرى الأولى لاغتيال الشهيدين الجنرال الحاج، قاسم سليماني، والقيادي في الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، بضربة من طائرة مسيرة أميركية في الثالث من يناير عام 2020، في طريق المطار.

/انتهى/