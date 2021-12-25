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٢٥‏/١٢‏/٢٠٢١, ٩:٥١ ص

باستضافة بيروت؛

امسية نهج الشهيدین الدولية للشعر العربي المقاوم

امسية نهج الشهيدین الدولية للشعر العربي المقاوم

أقامت مؤسسة ادبنا وتجمع الشعراء والادباء في لبنان بالتعاون مع مؤسسة ابداع في بيروت وبحضور المستشار الثقافي للجمهورية الاسلامية الايرانية في لبنان وشعراء وادباء المقاومة من انحاء لبنان أمسية لاحياء ذكر شهيدين المقاومة ورفاقهما.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان في هذه الامسية القی شعراء المقاومة قصائدهم حول مبادئ ومفاهيم المقاومة والشهيدین الحاج قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس وإحياء اسم وذكرى شهداء محور المقاومة و تم تکریم الفائزین في مسابقة القدس لنا الدولية. وايضا وزعت على المشاركين في هذه الامسية أشعار شعراء العالم العربي التي القيت حول الشهيدين الحاج قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس.

هذه الكتب بعنوان: سبکبلان(خفیفو الأجنحة)، وصف ياران، نهج الشهيدين وبل احياء، والتي اصدرتها دار عمار للنشر. كما شكر الشعراء المستشار الثقافي لسفارة الجمهورية الإسلامية في لبنان الدكتور خامة يار ومعهد أدبنا وقدموا هدايا تذكارية.

وتستمر سلسلة امسيات نهج الشهيدين الشعرية المخصصة للذكرى الثانية لاستشهاد الشهيدين الحاج قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس ورفاقهما، إلى ما بعد الذكرى وستقام في لبنان، العراق، سوريا، اليمن وفلسطين.

/انتهى/

رمز الخبر 1920645
https://ar.mehrnews.com/news/1920645/

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