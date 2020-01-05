وصول جثامين الشهداء القادة في الأهواز

ونقل الصباح من اليوم الاحد جثماني الشهيدين الفريق قاسم سليماني والحاج ابو مهدي المهندس الى مدينة الاهواز جنوب غربي ايران تمهيدا لتشييعهما اليوم.

وخرجت حشود غفيرة في مدينة الاهواز هاتفة شعارات "الموت لامريكا" وبقلوب يعتصرها الحزن لتشارك في تشييع مهيب لقائد فيلق القدس الفريق قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق ابو مهدي المهندس وباقي كوكبة الشهداء.

وتوجه موكب الشهداء صباح الیوم الاحد من النجف الاشرف الى مدينة الاهواز الايرانية بعد تشييع مهيب يوم السبت في عدد من المناطق العراقية./انتهى/