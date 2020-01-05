الأهواز تشهد اكبر تجمع في تاريخها والشوارع لم تعد تتسع للمزيد من المشاركين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن مدينة الأهواز في محافظة خوزستان جنوبي ايران تشهد اكبر تجمع في تاريخها في مراسم تشييع جثمان شهيد الجريمة الامريكية النكراء اللواء قاسم سليماني، الأمر الذي ان دلّ إنما يدل على مدى الحب والولاء في قلوب قاطني هذه المحافظة تجاه هذا الشهيد.

ووصل الجثمانان الطاهران للشهيدين الفريق قاسم سليماني وابو مهدي المهندس الى مطار الأهواز الدولي وسط استقبال حاشد.

ونقل الصباح من اليوم الاحد جثمانا الشهيدين الفريق قاسم سليماني والحاج ابو مهدي المهندس الى مدينة الاهواز جنوب غربي ايران تمهيدا لتشييعهما اليوم.

وخرجت حشود غفيرة في مدينة الاهواز هاتفة شعارات "الموت لامريكا" وبقلوب يعتصرها الحزن لتشارك في تشييع مهيب لقائد فيلق القدس الفريق قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق ابو مهدي المهندس وباقي كوكبة الشهداء.

ومن المقرر ان ينقل جثمان الشهيد سليماني الى طهران مساء اليوم لتشييعه غدا الاثنين، لينقل من ثم الى مدينة قم المقدسة حيث مرقد السيدة المعصومة (س) لتشييعه قبل نقله الى كرمان لتشييعه ودفنه في مثواه الاخير.

ويوم امس السبت جرت مراسم كبيرة لتشييع جثامين الشهداء قاسم سليماني وابومهدي المهندس ورفاقهما في مدن الكاظمية وكربلاء والنجف الاشرف.

يذكر ان الشهداء قاسم سليماني وابومهدي المهندس ورفاقهما استشهدوا بغارة جوية اميركية بطائرات مسيرة حين خروجهم بسيارتين من مطار بغداد فجر الجمعة./انتهى/