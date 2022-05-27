مساعدة اهالي مدينة آبادان لعمال اغاثة مبنى متروبول

مساعدة أهالي مدينة آبادان لعمال الإغاثة الذين يزيلون الأنقاض من مبنى متروبول هي واحدة من أجمل المشاهد في هذا الحادث المرير.

وجدير باذكر انه عثرت فرق البحث الإيرانية حتى اليوم على 24 جثة تحت الأنقاض، بعد انهيار أجزاء من مبنى "متروبول" الكبير الواقع في شارع أميري بمدينة آبادان بجنوب غرب إيران.

وتتولى عدة فرق إنقاذ من مدن مختلفة هذه العملية فيما عثرت فرق البحث حتى الآن على 24 جثة تحت الأنقاض ونقلتها إلى جامعة آبادان للعلوم الطبية للتعرف على أصحابها.

في السياق، تم إنقاذ 37 مواطنا من تحت الأنقاض حتى الآن، ونقلوا إلى مستشفيات المدينة لتلقي العلاج، وعاد معظمهم إلى منازلهم بعد علاج اصاباتهم الخفيفة.