ارتفاع حصيلة ضحايا حادث انهيار مبنى "متروبول" الى 37 شخصا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اعلن مساعد محافظ خوزستان وحاكم مدينة آبادان احسان عباس بور، عن انتشال جثة اخرى من تحت الانقاض أمس الثلاثاء خلال العمليات الجارية للبحث عن المفقودين جراء حادث انهيار مبنى "متروبول" في آبادان الاسبوع الماضي ليرتفع عدد الضحايا الى 36 شخصا لغاية الآن.

ومازالت عمليات البحث مستمرة للعثور على ناجين محتملين جراء حادث انهيار اجزاء من مبنى "متروبل" الذي وقع يوم الاثنين الماضي 23 مايو/ايار.

وتم في حينه الاعلان عن فقدان 38 شخصا واصابة 37 آخرين عولج 35 منهم فيما لازال 2 منهم راقدين في المستشفى لتلقي العلاج.

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