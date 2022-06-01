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٠١‏/٠٦‏/٢٠٢٢, ٨:٤٣ ص

اليوم الاربعاء؛

ارتفاع حصيلة ضحايا حادث انهيار مبنى "متروبول" الى 37 شخصا

ارتفاع حصيلة ضحايا حادث انهيار مبنى "متروبول" الى 37 شخصا

ارتفعت حصيلة ضحايا حادث انهيار مبنى "متروبول" في مدينة آبادان بمحافظة خوزستان جنوب غرب ايران الى 36 شخصا لحد الآن.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اعلن مساعد محافظ خوزستان وحاكم مدينة آبادان احسان عباس بور، عن انتشال جثة اخرى من تحت الانقاض أمس الثلاثاء خلال العمليات الجارية للبحث عن المفقودين جراء حادث انهيار مبنى "متروبول" في آبادان الاسبوع الماضي ليرتفع عدد الضحايا الى 36 شخصا لغاية الآن.

ومازالت عمليات البحث مستمرة للعثور على ناجين محتملين جراء حادث انهيار اجزاء من مبنى "متروبل" الذي وقع يوم الاثنين الماضي 23 مايو/ايار.

وتم في حينه الاعلان عن فقدان 38 شخصا واصابة 37 آخرين عولج 35 منهم فيما لازال 2 منهم راقدين في المستشفى لتلقي العلاج.

/انتهى/

رمز الخبر 1924199
https://ar.mehrnews.com/news/1924199/

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