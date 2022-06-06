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٠٦‏/٠٦‏/٢٠٢٢, ٣:٢٦ م

في مدينة آبادان؛

ارتفاع عدد ضحايا انهيار مبنى "متروبول" الى 41 شخصا

ارتفاع عدد ضحايا انهيار مبنى "متروبول" الى 41 شخصا

كشفت السلطات الإيرانية عن ارتفاع عدد ضحايا انهيار مبنى "متروبول" في محافظة خوزستان بجنوب غرب إيران إلى 41.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن قائم مقام مدينة آبادان، إحسان عباسبور، أنه تم انتشال 3 جثث جديدة في "متروبول"، ليرتفع عدد ضحايا الانهيار إلى 41 شخصا.

وأكمل: "إن المصدر الوحيد لإعلان عدد الضحايا هو الطب العدلي حيث يتم الإعلان عنه من خلال وسائل الإعلام التي يمكن الثقة بها".

وكان قائد مقر الجيش في جنوب غرب إيران، العميد حمزة بیدادي، قد أكد أن معدات الجيش سوف تبقى في مكان حادث الانهيار حتى انتهاء العملیات"، مشددا على أن "قوات الجيش توجهت إلى مكان الحادث بشكل طوعي منذ اللحظات الأولى للحادث".

/انتهى/

رمز الخبر 1924328
https://ar.mehrnews.com/news/1924328/

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