مالتي مدیا الصور ١٩ يوليو ٢٠٢٢ - ١٢:٠٦ Download photos تقرير مصور؛ مراسم استقبال الرئيس التركي في العاصمة الإيرانية طهران استقبل الرئيس الايراني صباح اليوم نظيره التركي عبر مراسم استقبال رسمي في مجمع سعد أباد التاريخي والثقافي. سمات العاصمة الايرانية الرئيس التركي مجمع سعد آباد محتوى ذات صلة الشعب الإيراني يقيم احتفالات واسعة بعيد الغدير الأغر قمة طهران مفتوحة لطرح كل المسائل الهامة قائد الثورة الاسلامية: الهجوم على شمال سوريا سيضر تركيا ويفيد الإرهابيين الرئيس الايراني: إيران تهدف الى زيادة التبادل التجاري مع تركيا إلى 30 مليار دولار الرئيس الايراني يستقبل نظيره التركي صباح اليوم + فيديو
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