١٩ يوليو ٢٠٢٢ - ١٢:٠٦

تقرير مصور؛

مراسم استقبال الرئيس التركي في العاصمة الإيرانية طهران

استقبل الرئيس الايراني صباح اليوم نظيره التركي عبر مراسم استقبال رسمي في مجمع سعد أباد التاريخي والثقافي.

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