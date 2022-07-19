الرئيس الايراني يستقبل نظيره التركي صباح اليوم + فيديو

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه استقبل الرئيس الايراني حجة الإسلام سيد إبراهيم رئيسي نظيره التركي رجب طيب أردوغان صباح اليوم (الثلاثاء) في مجمع سعد آباد التاريخي الثقافي.

وجدير بالذكر انه وصل الرئيس التركي أردوغان العاصمة الايرانية طهران بدعوة رسمية من حجة الإسلام سيد إبراهيم رئيسي على رأس وفد رفيع المستوى من المسؤولين السياسيين والاقتصاديين في بلاده یوم امس.

واللقاء والتحدث مع رئيس بلادنا وعقد الاجتماع السابع لمجلس التعاون الأعلى الإيراني التركي وعقد مؤتمر صحفي سيكون من بين خطط زيارة أردوغان الرسمية لبلادنا.

ومن المقرر أن يلتقي أردوغان خلال هذه الزيارة كبار المسؤولين الإيرانيين ويناقش معهم التعاون الثنائي وآخر التطورات في المنطقة والعالم.

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