الشعب الإيراني يقيم احتفالات واسعة بعيد الغدير الأغر

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن سكان العاصمة طهران يظهرون فرحتهم وسرورهم بحلول عيد الغدير الأغر في شارع وليعصر، أحد أطول شوارع العاصمة في الساعة 18 إلى 22 مساءً حسب التوقيت المحلي.

ويشارك في هذه الضيافة الكبيرة أكثر من 600 موكب لتقديم الخدمات المتنوعة والواسعة للضيوف، إضافة إلى تحضير أكثر من مليوني وجبة غذائية ووجبة خفيفة سيتم توزيعها على الضيوف المشاركين في احتفالات عيد الغدير الأغر.

وسيتم إهداء حزم متنوعة ولعب للأطفال والفتيان، بالإضافة إلى انتشار 70 فرقة موسيقية لتقديم الأغنيات في هذه المناسبة، حيث سيشارك في الاحتفالات فنانون مفضلون لدى الأطفال، ومقدمو البرامج الإذاعية والتلفزيونية، ليساهمون في إدخال السرور على نفوس المؤمنين.

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