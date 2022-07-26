الرئيس التركي: سنزيد استيراد النفط والغاز من إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مقابلة مع قناة TRT التركية حول إنجازات زيارته الأخيرة إلى طهران، إن أنقرة ستزيد استيرادها للنفط والغاز من إيران.

وذكر أنه خلال زيارته لطهران، تم "توقيع ثماني اتفاقيات مهمة بين إيران وتركيا"، وأضاف: إن تعاوننا الثنائي والتجاري مع إيران سيستمر. نخطط لزيادة استيراد النفط والغاز من إيران. خلال زيارتي إلى طهران اتفقنا على زيادة العلاقات التجارية إلى 30 مليار دولار.

وقال: للأسف، وبسبب انتشار فيروس كورونا تراجعت العلاقات التجارية بين البلدين إلى 7 مليارات دولار. في طهران، بالإضافة إلى القمة طهر ان، عقد وزيرا البلدين اجتماعات مختلفة.

كما أكد الرئيس التركي: لدينا قرار جديد لزيادة التبادل التجاري بين البلدين. يمكن أن يؤدي اتخاذ خطوات في مجال الطاقة إلى تسريع هذه العملية.

وجاء الرئيس التركي إلى طهران في 19 يوليو2022 للمشاركة في الاجتماع الثلاثي لرؤساء الدول الضامنة لوقف إطلاق النار في سوريا (إيران وروسيا وتركيا) وعلى هامش الاجتماع التقى وتحدث مع كبار المسؤولين الإيرانيين.

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