اليوم الثاني من مناورات الطائرات المسيرة للجيش الايراني / صور

انطلقت صباح اليوم الخميس الطائرات المسيرة القتالية والانتحارية والاستطلاعية للجيش الايراني، بحضور القائد العام للجيش الإيراني اللواء "سيد عبد الرحيم موسوي"، معلنة بدء اليوم الثاني لمناورات الطائرات المسيرة للجيش الإيراني.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن تم خلال المناورات تدمير الأهداف المعيّنة والنقاط الحساسة والحيوية التي تم رسمها في المناورات بواسطة طائرات مسيرة باستخدام أسلحة دقيقة محلية الصنع.

وشاركت في المناورات طائرات مثل" كمان، مهاجر، أببيل، آرش، أميد وكرار" وغيرها من الطائرات إيرانية الصنع.

/انتهى/