تم تدمير المواقع الحساسة والحيوية للعدو الافتراضي خلال مناورات الطائرات المسيرة

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن ذلك جاء في تصريح اليوم الخميس للمتحدث باسم مناورات الجيش الإيراني المشتركة للطائرات المسيرة، القائد العام للجيش الإيراني الأدميرال "سيد محمود موسوي"، واضاف: استمرارًا للمرحلة الرئيسية والعملياتية للمناورات، قامت جميع أنواع الطائرات القتالية المسيرة من القوات الأربعة للجيش باستهداف الأهداف المحددة في المنطقة العملياتية للمناورات باستخدام أسلحة دقيقة.

وتابع: في هذه المرحلة من التمرين ، استهدفت طائرات بدون طيار كمان ومهاجر وأبابيل ، باستخدام أسلحة محلية دقيقة بينها قنابل "قائم" وصواريخ "الماس" وقنابل MK-82 ، الأهداف المقصودة في المنطقة العامة للمناورات، والتي تضمنت أهداف محاكاة لمراكز القيادة والسيطرة للعدو ومخازن الوقود وملاجئ العتاد والمنظومات الرادارية والصاروخية واماكن تجمع القوات، حيث أصابت بدقة تلك الاهداف .

وانطلقت صباح امس الاربعاء في كافة ارجاء ايران مناورات الطائرات المسيرة للجيش الايراني وهي مناورات مشتركة بين كافة القوات والصنوف الاربعة التابعة للجيش .

وتجري هذه المناورات بمشاركة 150 طائرة مسيرة من مختلف الانواع والطرازات وتغطي كامل الاراضي الايرانية من الخليج الفارسي وبحر عمان وصولا الى شرق البلاد وغربها وشمالها ووسطها .

وتستمر هذه المناورات الضخمة حتى اليوم الخميس.

وكان المساعد التنسيقي لقائد الجيش الايراني الاميرال " حبيب الله سياري قد اعلن أنه سيجري اختبار مسيرات حديثة تم انتاجها في وزارة الدفاع بالتعاون مع الشركات المعرفية ، خلال هذه المناورات.

وتابع المسؤول العسكري قائلا: انه سوف يتم في هذه المناورات اختبار الدقة والقوة التسليحية ونسبة استمرار التحليق وقدرات أنظمة التوجيه والتحكم والقدرات القتالية لهذه المسيرات.

وأكد الادميرال سياري، أن عدد المسيرات التي ستشارك في المناورات أكثر من 150 طائرة، موضحا أن هذا العدد انما هو جزء يسير من قوة المسيرات التي بحوزة القوات الاربعة للجيش الايراني التي تقوم بتنفيذ مهام الاستطلاع والمراقبة والقتال المختلفة.

واعتبر اقتدار وتفويض المسؤوليات للشبان المبدعين من الخصوصيات الاخرى لهذه المناورة حيث يقوم هؤلاء الشبان المبدعون بدافع الحب والشعور بالمسؤولية في صنع مختلف انواع المسيرات ومنظومات الاتصالات وانواع الاسلحة، اذ كانت قوة ادارتهم وقيادتهم في هذه المناورات واضحة للعيان.

وتعتبر الطائرات المسيرة الحربية الايرانية من اكثر انواع هذه الطائرات تطورا وفعالية في العالم باعتراف الصديق والعدو، وقد اعتبر احد الخبراء العسكريين الصهاينة قبل ايام ان الطائرات المسيرة الايرانية تشكل اكبر خطر استراتيجي يواجهه كيانه المحتل.

وفي الآونة الاخيرة ترددت انباء في وسائل الاعلام الغربية وعلى لسان مسؤولين اميركيين ايضا بان روسيا التي تعتبر من أقوى الدول في مجال الصناعات العسكرية تعتزم شراء طائرات حربية مسيرة من الجمهورية الاسلامية الايرانية.

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