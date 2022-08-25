بدء اليوم الثاني من مناورات الطائرات المسيرة للجيش الايراني

وأفادت وكالة مهر للانباء أن الطائرات المسيرة القتالية والانتحارية والاستطلاعية للجيش الايراني انطلق صباح اليوم الخميس لأداء واجباتها في عموم الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وأقلعت الطائرات المسيرة في اليوم الثاني من مناوراته المشتركة صباح اليوم من شتى ارجاء الجمهورية الاسلامية الايرانية، من مياه الخليج الفارسي وبحر عمان في الجنوب الى مناطق

شرق وغرب وشمال ووسط البلاد وجميع المناطق الحدودية لأداء واجباتها في هذه المناورات .

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