أبناء الجالية اليمنية في إيران ينظمون ندوة حوارية تحت شعار "21 سبتمبر حرية واستقلال" / صور

بمناسبة العيد الثامن لثورة 21 سبتمر، وتحت شعار "21 سبتمبر حرية واستقلال" نظّمت الجالية اليمنية في إيران بالتعاون مع اتحاد الطلاب اليمنيين ندوة حوارية بعنوان " أبعاد الثورة وتأثيراتها المحلية والإقليمية".

وأفادت وكالة مهر للأنباء أنه، وبحضور أمين عام رئاسة الجمهورية اليمنية السيد "حسن أحمد شرف الدين"، والأكاديمي المحلل السياسي الإيراني الدكتور "حسين ريوران" ورئيس الجالية اليمنية في إيران الدكتور "عبد الرحمن راجح" ورئيس اتحاد الطلاّب اليمنيين في إيران السيد " أحمد الجنيد" والمحلل السياسي اليمني "صادق الشرفي" وحشداً من أبناء الشعب اليمني المقيمين في إيران، أقامت الجالية اليمنية في إيران بالتعاون مع اتحاد الطلاب اليمنيين، ندوة حوارية بعنوان " أبعاد الثورة وتأثيراتها المحلية والإقليمية"، في العاصمة طهران، مساء أمس الأربعاء.

ووفقاً لمراسل وكالة مهر للأنباء، تناولت الندوة أبعاد الثورة اليمنية وتأثيراتها محلياً وإقليمياً، و أشار الحضور إلى التحديات والواجبات والالتزامات الملقاة على عاتق اليمن واليمنيين لتثبيت أركان الثورة في ضوء الهوية اليمنية الإيمانية.

وأكد الحضور على أهمية الوحدة الوطنية بين أبناء الشعب اليمني وضرورة الاعتصام بحبل الله لمواجه المخاطر والأطماع المُحّدقة بهذا البلد الطيب.

/انتهى/