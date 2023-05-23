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٢٣‏/٠٥‏/٢٠٢٣، ٨:٥٤ م

الشيخ الخزعلي يجدد تأكيده على دعم العراق لقضية الشعب اليمني

الشيخ الخزعلي يجدد تأكيده على دعم العراق لقضية الشعب اليمني

جدد الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي، اليوم الثلاثاء، تأكيده على دعم العراق لقضية الشعب اليمني ووقوفه معه واستعداده لبذل كل ما يستطيع لنصرة القضية اليمنية .

استقبل الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي، اليوم الثلاثاء، في مكتبه ببغداد السيد أحمد الشرفي ممثل حركة أنصار الله اليمنية ومبعوث السيد عبد الملك الحوثي .

ونقل السيد أحمد الشرفي تحيات السيد الحوثي لسماحة الشيخ الخزعلي وشكره وتقديره وإعتزازه بمواقفه خصوصاً فيما يتعلق باليمن والشعب اليمني الشقيق وما تعرض له خلال السنوات الماضية من عدوان وحشي وحصار ظالم .

من جهته رحب الشيخ الخزعلي بالسيد الشرفي مجدداً له دعم العراق لقضية الشعب اليمني ووقوفه معه واستعداده لبذل كل ما يستطيع لنصرة القضية اليمنية .

كما حمّل سماحته تحياته الصادقة للسيد عبد الملك الحوثي .

المصدر: العهد نيوز

/انتهى/

رمز الخبر 1933495

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