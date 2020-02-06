مراسم بدء فعاليات إتحاد الطلاب اليمنيين في إيران /صور

بحضور قنصل السفارة اليمنية في إيران السيد "عدنان قفلة" وممثل قائد الثورة الإسلامية فی الجامعات الإيرانية حجت الإسلام"رحماني" وعدد من ممثلوا السفارة اليمنية، في إيران. أقيمت، مساء امس، مراسم بدء فعاليات إتحاد الطلاب اليمنيين في إيران وذلك في جامعة طهران،

وحضر الحفل عدد يسير من الطلاب اليمنيين في الجامعات الإيرانية. وتضمن الحفل كلمات للسفارة وممثل السيد القائد مفادها أن على الطلاب تتويج الإنتصارات في جبهات القتال بإنتصارات في جبهات العلم والمعرفة، وتم تعيين الأخ "أحمد الجنيد" رئيساً للإتحاد. /انتهى/