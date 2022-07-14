  1. الاقلیمیة
  2. غرب آسیا
١٤‏/٠٧‏/٢٠٢٢, ١٢:٥٨ م

برعاية سفارة بلادهم؛

إقامة حفل إشهار الجالية اليمنية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.. مرفق بالصور

إقامة حفل إشهار الجالية اليمنية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.. مرفق بالصور

أقام أبناء الجالية اليمنية في إيران، حفلاً إشهارياً لجاليتهم، صباح اليوم الخميس، بحضور السفير اليمني في إيران السيد "إبراهيم الديلمي" وممثل حركة الجهاد الإسلامي "ناصر أبو شريف" وعدداً من الشخصيات و المسؤولين، في صالة "إيوان شمس" بالعاصمة طهران.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن أبناء الجالية اليمنية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، أقاموا حفلاً إشهارياً لجاليتهم، صباح اليوم الخميس، بحضور السفير اليمني في إيران السيد "إبراهيم الديلمي" وممثل حركة الجهاد الإسلامي في إيران السيد "ناصر أبو شريف" في صالة "إيوان شمس" بالعاصمة طهران.

وحضر الحفل رئيس الجالية الدكتور "عبدالرحمن راجح" و عدداً من الشخصيات و المسؤولين اليمنيين والإيرانيين، بالإضافة إلى ممثلين عن اتحاد الطلبة اليمنيين في إيران بمختلف محافظات الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وفي حديث مقتضب أجرته وكالة مهر للأنباء مع عضو اللجنة الإعلامية لاتحاد الطلبة اليمنيين في إيران "محيي الدين الجنيد" فإن الجالية سوف تسعى للعمل على توثيق علاقة اليمنيين المقيمين في إيران بالوطن وتحقيق التكامل بين آليات الرعاية رسمياً وشعبياً.

بالإضافة إلى توحيد طاقات اليمنيين المقيمين في إيران ولم شملهم وتعزيز مركزهم في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

إقامة حفل إشهار الجالية اليمنية في إيران بحضور رسمي

/انتهى/

رمز الخبر 1925194
https://ar.mehrnews.com/news/1925194/

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات