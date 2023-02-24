جانب من مراسم عزاء سفير فلسطين السابق لدى إيران صلاح الدين الزواوي/ صور

أُقيمت مراسم عزاء السفير الفلسطيني السابق لدى إيران، في مسجد أمير المؤمنين (ع) بالعاصمة الإيرانية طهران، بحضور عدد كبير من الشخصيات السياسية والدبلوماسية الإيرانية والعربية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه هذا التقرير المصور، يعرض جانب من مراسم عزاء السفير الفلسطيني السابق في إيران المرحوم "صلاح زواوي"، التي أقيمت، عصر اليوم الجمعة، بمسجد أمير المؤمنين عليه السلام بمنطقة تجريش شمال العاصمة طهران.

ووفقاً لمراسل وكالة مهر للأنباء حضر المراسم رئيس لجنة دعم الثورة الإسلامية للشعب الفلسطيني التابعة لديوان رئاسة الجمهورية في ايران "آية الله الشيخ محمد حسن أختري"، والمعاون الثقافي لوزير الخارجية الإيرانية حجة الإسلام "ميثم أمرودي" والسفير السوري في طهران "شفيق ديّوب"، وممثل حركة الجهاد الاسلامي الفلسطينية لدى طهران "ناصر أبوشريف"، وممثل حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" في ايران "د.خالد قدومي"، وحشد من الشخصيات الدينية و السياسية والدبلوماسية الهامة.

وتوفي يوم الاثنین 20 فبرایر / شباط 2023م السفير الفلسطيني السابق لدى ايران "صلاح الزواوي" عن عمر يناهز 86 عاماً، بعد نضال طويل في خدمة القضية والشعب الفلسطيني.

وشغل الراحل "صلاح الزواوي" منصب سفير دولة فلسطين في إيران في الفترة مابين 1981_ 2022م، و هو ثاني سفير فلسطيني لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية منذ انتصار الثورة في إيران، خلفاً ل"هاني الحسن" الذي كان أول سفير لمنظمة التحرير الفلسطينية في إيران، بعد استلامه مكاتب البعثة التابعة للاحتلال في طهران من قيادة الثورة الإيرانية.

ويعتبر المرحوم الزواوي من مؤسسين حركة فتح، إضافة لشغله منصب سفير منظمة التحرير الفلسطينية لدى الجزائر عام 1968، وفي عام 1975 كان سفيرًا لدى البرازيل، ومن 1977 إلى 1979 كان سفيرًا لدى كينيا.

وتولّت السيدة "سلام الزواوي"، منصب سفيرة فلسطين لدى طهران في يناير / كانون الثاني عام 2022 للميلاد.

ويحظى المرحوم "الزواوي" بشعبية ومحبة كبيرة في الوسط الدبلوماسي، لما كان يتمتع به من ثباتٍ على القضية، ولينٍ في الخُلق ويُسرٍ في المُعاملة، ولُقِّبَ بشيخ السفراء نظراً لطول المدة التي قضاها في مهمته، مدافعاً عن قضيته، ثابتاً على مبادئه، داعماً للحق.

/انتهى/