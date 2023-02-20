عبداللهيان: الراحل صلاح الزواوي جاهد من أجل حقوق الشعب الفلسطيني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، حسين أمير عبد اللهيان، كتب تغريدة على صفحته الخاصة في تويتر، في إشارة منه إلى نبأ وفاة السفير الفلسطيني السابق لدى إيران: أتوجه بخالص العزاء إلى أسرة المرحوم المحترمة وبالأخص إلى سفيرة فلسطين في إيران السيدة "سلام زواوي" وإلى الشعب الفلسطيني المقاوم والمجاهد، بوفاة السفير الفلسطيني السابق لدى إيران "صلاح زواوي" داعياً الله له بالرحمة والمغفرة.

وأضاف: خلال سنوات القتال الطويلة ضد العدو الصهيوني، وكذلك على مدى عدة عقود من النشاط الدبلوماسي في الجمهورية الإسلامية الإيرانية ، حاول الراحل الزواوي دائمًا وقاتل من أجل حقوق الشعب الفلسطيني المظلوم، ومن أجل إبقاء القضية الفلسطينية وأهداف الشعب الفلسطيني حية وأيضاً من أجل الدفاع عن القدس الشريف.

وأكد وزير الخارجية: آمل أن نشهد في المستقبل القريب ثمرة عقود عديدة من الجهاد والنضال لأبناء الشعب الفلسطيني المجاهد، بمن فيهم المرحوم صلاح الزواوي ، وأن نشهد التحرير الكامل لهذه الأرض المقدسة من براثن الاحتلال الصهيوني وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وموحدة عاصمتها القدس الشريف.

و توفي "صلاح الزواوي" أحد مؤسسي حركة فتح والسفير الفلسطيني السابق لدى طهران عن عمر ناهز 84 عاما.

وشغل "الزواوي" منصب سفير دولة فلسطين لدى إيران منذ عام 1981 وحتى عام 2022 ولُقب بالسفير الأول وشيخ السفراء في الجمهورية الاسلامية نظرا لطول فترة توليه منصب السفير.

وتولى "الزواوي" في عام 1968 منصب سفير منظمة التحرير الفلسطينية لدى "الجزائر"، وفي عام 1975 كان سفيرًا لدى "البرازيل"، ومن عام 1977 إلى 1979 كان سفيرًا لدى "كينيا".

وبعد انتصار الثورة الإٍسلامية الإيرانية عُيّن المرحوم الزواوي سفيراً لفلسطين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، حتى عام 2022، ومن ثم خلفته ابنته السيدة "سلام الزواوي" سفيرة لفلسطين في إيران.

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