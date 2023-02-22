مراسم وداع السفير الفلسطيني السابق في إيران صلاح الزواوي/ صور

يعرض هذا التقرير المصور، جانب من مراسم تشييع جثمان السفير الفلسطيني السابق في إيران المرحوم، صلاح الزواوي، بحضور عدد كبير من الدبلوماسيين والشخصيات السياسية وممثلين عن الفصائل الفلسطينية في إيران، أقيمت صباح اليوم الأربعاء 22 فبراير، بمقبرة "جنّة زهراء" بالعاصمة طهران.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه و بحضور حشد من الدبلوماسيين والشخصيات السياسية ومندوبين عن الفصائل الفلسطينية في إیران، شُيّع جثمان السفير الفلسطيني السابق في طهران "صلاح الزواوي"، ووري جثمانه في مقبرة "جنة الزهراء"بالعاصمة طهران، بجوار زوجته "دلال الأعرج" رحمهم الله.

وأقيمت المراسم بحضور السفيرة الفلسطينية الحالية في إيران "سلام الزواوي"، والمتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية "ناصر كنعاني"، ورئيس لجنة دعم الثورة الإسلامية للشعب الفلسطيني التابعة لديوان رئاسة الجمهورية في ايران "آية الله الشيخ محمد حسن أختري"، والسفير السوري في طهران "شفيق ديّوب"، ومدير الدائرة السياسية وممثل منظمة التحرير في دمشق " أنور عبد الهادي" وممثل حركة الجهاد الاسلامي الفلسطينية لدى طهران "ناصر أبوشريف"، وممثل حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" في ايران "د.خالد قدومي"، وحشد من الشخصيات السياسية والدبلوماسية الهامة.



وتوفي يوم الاثنین 20 فبرایر / شباط 2023م السفير الفلسطيني السابق لدى ايران "صلاح الزواوي" عن عمر يناهز 86 عاماً، بعد نضال طويل في خدمة القضية والشعب الفلسطيني.

وشغل الراحل "صلاح الزواوي" منصب سفير دولة فلسطين في إيران منذ عام 1981 للميلاد، حتى عام 2022م، و هو ثاني سفير فلسطيني لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية منذ انتصار الثورة الإسلامية في إيران، خلفاً ل"هاني الحسن" الذي كان أول سفير لمنظمة التحرير الفلسطينية في إيران، بعد استلامه مكاتب البعثة التابعة للاحتلال في طهران من قيادة الثورة الإيرانية.

وكان المرحوم الزواوي عضواً مؤسساً لحركة فتح، إضافة لشغله منصب سفير منظمة التحرير الفلسطينية لدى الجزائر عام 1968، وفي عام 1975 كان سفيرًا لدى البرازيل، ومن 1977 إلى 1979 كان سفيرًا لدى كينيا.

وتولّت السيدة "سلام الزواوي"، منصب سفيرة فلسطين لدى طهران في يناير / كانون الثاني عام 2022 للميلاد.

ويحظى المرحوم "الزواوي" بمحبة كبيرة في الوسط الدبلوماسي، لما كان يتمتع به من ثباتٍ على القضية، ولينٍ في الخُلق وبشاشةٍ في الوجه، ولُقِّبَ بشيخ السفراء.

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