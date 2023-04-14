١٤ أبريل ٢٠٢٣ - ١٣:٣١

تقرير مصور... مسيرات حاشدة لإحياء يوم القدس العالمي في العاصمة الإيرانية طهران

يمكنكم مشاهدة مسيرات حاشدة لإحياء يوم القدس العالمي في العاصمة الإيرانية طهران عبر هذا التقرير المصور.

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