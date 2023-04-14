مالتي مدیا الصور ١٤ أبريل ٢٠٢٣ - ١٣:٣١ Download photos تقرير مصور... مسيرات حاشدة لإحياء يوم القدس العالمي في العاصمة الإيرانية طهران يمكنكم مشاهدة مسيرات حاشدة لإحياء يوم القدس العالمي في العاصمة الإيرانية طهران عبر هذا التقرير المصور. سمات يوم القدس طهران فلسطين محتوى ذات صلة أمير عبداللهيان: لا تقتصر قضية تحرير القدس على الحدود الإسلامية فقط حماس: يوم القدس فرصة لتوحيد جهود الأمة بدعم المقدسيين قائد فيلق القدس يشارك في مسيرة يوم القدس العالمي مشارکة حاشدة من المسؤولين الإيرانيين في مسيرة يوم القدس العالمي هنا إيران! تسمع صرخة تحرير القدس وانهيار الكيان الصهيوني لبنان...احياء يوم القدس العالمي باحتفال حاشد في حارة صيدا جنوب البلاد انطلاق مسيرة يوم القدس العالمي / فلسطين القضية الرئيسية للعالم الإسلامي
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