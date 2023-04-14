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١٤‏/٠٤‏/٢٠٢٣، ١٠:٠٩ ص

انطلاق مسيرة يوم القدس العالمي / فلسطين القضية الرئيسية للعالم الإسلامي

انطلاق مسيرة يوم القدس العالمي / فلسطين القضية الرئيسية للعالم الإسلامي

انطلقت مسيرة يوم القدس العالمي ونحن نشهد أوضاعًا مختلفة من التطورات الإقليمية والدولية والتحالف الذي تشكل في العالم الإسلامي ووضع الكيان الصهيوني في حالة من الضعف واليأس.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، إن المسيرة الوطنية ليوم القدس العالمي انطلقت قبل دقائق تحت شعار "فلسطين محور وحدة العالم الإسلامي" و"القدس على أعتاب التحرير" في وقت واحد في أكثر من ألف مدينة وقرية للوطن الإسلامي عند الساعة 10:00 صباحاً.

وتنتهي جميع مسيرات يوم القدس العالمي التي انطلقت من المساجد والحسينيات في جميع أنحاء البلاد حتى أماكن اقامة الصلاة الجمعة في جميع انحاء البلاد.

وفي وقت سابق دعا مسؤولون وشخصيات من شتى أنحاءِ البلاد الى المشاركة الحاشدة في مسيرات يومِ القدس العالمي.

وكانَ مؤسسُ الجمهورية الإسلامية في ايران الإمام الخميني قُدس سرُه قد أطلقَ يومَ القدس العالمي بعدَ انتصار الثورة الإسلامية في إيران.

/انتهى/

رمز الخبر 1932275

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