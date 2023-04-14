  1. إيران
  2. المجتمع
١٤‏/٠٤‏/٢٠٢٣، ١:٠٢ م

قائد فيلق القدس يشارك في مسيرة يوم القدس العالمي

قائد فيلق القدس يشارك في مسيرة يوم القدس العالمي

شارك قائد فيلق القدس التابع لحرس الثورة الاسلامية العميد إسماعيل قاآني، اليوم الجمعة في مسيرة يوم القدس العالمي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه إنطلقت مسيرات يوم القدس العالمي في العاصمة طهران وباقي المدن الايرانية وذلك بمشاركة مليونية احتفاء بيوم القدس العالمي.

ورفع المشاركون في المسيرات اعلام فلسطين ولافتات تشيد بالقضية الفلسطينية وتنادي بنصرة الشعب الفلسطيني وتندد بالجرائم الصهيونية .

وتتجه المسيرات نحو اماكن اقامة صلاة الجمعة حيث ستجري مراسم يوم القدس العالمي وتتضمن القاء كلمات لبعض الشخصيات السياسية وصدور بيان باسم الجماهير المشاركة .

وتحتفي ايران والدول الاسلامية ودول العالم الاخرى بهذا اليوم منذ اعلانه من قبل الامام الخميني الراحل عام 1979 حيث دعا سماحته الى اعلان آخر جمعة من شهر رمضان المبارك من كل عام يوما عالميا للقدس.

/انتهى/

رمز الخبر 1932278

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات