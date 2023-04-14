هنا إيران! تسمع صرخة تحرير القدس وانهيار الكيان الصهيوني

وكالة مهر للأنباء، انه انطلقت في العديد من المدن البلاد مسيرات حاشدة لاحياء يوم القدس العالمي من الساعة 10:00 صباحاً حتى صلاة الجمعة.

وفي كل لحظة كان عدد المشاركين في المسيرة يتزايد، حتى أنه في الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك في إيران الإسلامية، كانت هناك صرخة دعم لقضية الأمة الفلسطينية المظلومة.

واثبت الشعب الايراني انه سيدعم الفلسطينيين من الشرق إلى الغرب، ومن الشمال إلى الجنوب، صرخت الأمة عظيمة اليوم "الموت لإسرائيل" مرة أخرى.

وقد شارك أهالي محافظة أذربيجان الغربية في مسيرة يوم القدس في جميع مدنها، وأعلنوا، بشعارات "الموت لأمريكا والموت لإسرائيل"، انهم سيبقون دائما في هذا المسار لحامية الشعب الفلسطيني وتحرير القدس والاقصى من الكيان المحتل .

وايضا شارك اهالي محافظة أذربيجان الشرقية في المسيرة المناهضة للصهيونية وترديد شعارات الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، الموت لإنجلترا، أيها القائد الحر، نحن جاهزون، نحن جاهزون،

وفي محافظة أصفهان هذا العام، تم التخطيط لهذا الاحتفال على الطرق المؤدية إلى ساحة نقش جهان، وفي صباح اليوم، توجه عدد كبير من مواطني أصفهان إلى ساحة نقش جهان للدفاع عن الشعب الفلسطيني المظلوم.

وايضا شاركوا أهالي محافظة إيلام في هذه المسيرة من الارجال والنساء، الكبار والصغار، والاطفال والمراهقون، ليثبتوا ان الكيان الصهيوني المغتصب يتنفس لحظاته الاخيرة.

وهتف المشاركون في مسيرة يوم القدس العالمي في بوشهر "الموت لأمريكا وإسرائيل، القدس رمز لوحدة الإسلام - إنه الإرث الأبدي للإمام، نحن أحرار مثل قائدنا، نحن مستعدون للقضاء على العدو، نحن جاهزون، إذا أمر خامنئي بالجهاد، اليوم هو يوم القدس ويوم الدين - هو مظهر من مظاهر قوة المسلمين .

وايضا شارك اهالي العاصمة الايرانية منذ صباح اليوم في مسيرة يوم القدس وعبر الشعب بشكل موحد عن وقوفه مع المظلومين، وخاصة فلسطين، وسيظلون معهم حتى يحصلوا على الحرية الكاملة.

واعلن ايضا صائمين محافظة شهركرد مرة أخرى للعالم أنهم لن يهدأوا حتى التحرير الكامل لفلسطين من أيدي الصهاينة.

وايضا خلق اهالي محافظة خراسان الجنوبية من الشيعة والسنة كغيرهم من دعاة الحرية في العالم، ملحمة أخرى للدفاع عن المظلومين في العالم بحضور لا يُنسى في مسيرة يوم القدس العالمي. إن وجود الشباب، وخاصة الطلاب والرياضيين والفنانين ورجال الدين والنقابات، إلى جانب المسؤولي ، أظهر مشهدًا جميلًا لعظمة أهل هذا البلد.

يتبع....