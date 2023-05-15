فعالية يوم النكبة في معرض الكتاب بالعاصمة طهران/ صور

تزامناً مع الذكرى ال75 على احتلال فلسطين، ما عُرِفَ بيوم "النكبة"، أقيمت مراسم ضمن فعاليات معرض الكتاب، إحياءاً لهذا اليوم، وتأكيداً على دور المقاومة الفلسطينية في التحرير القريب.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه وبحضور الأمين العام لمؤتمر دعم المقاومة الفلسطينية، السيد "مجتبى أبطحي" وعدد من الطلاب الفلسطينيين المقيمين في إيران، وحشد من المهتمين بالمقاومة الفلسطينية، أقيمت مراسم إحياء يوم التكبة، ضمن فعاليات معرض الكتاب في العاصمة طهران.

ووفقاً لمراسل وكالة مهر للأنباء، أكد الحضور خلال كلماتهم على أهمية المقاومة بشتّى وسائلها لدحر المحتل، كما شددوا على أن تحرير فلسطين والمقدسات بات قاب قوسين أو أدنى.

/انتهى/